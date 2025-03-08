Україну чекають три теплі дні: повітря прогріється до +18°

У найближчі три дні в Україні утримається темпла погода - до +18°, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

У найближчі три доби без опадів, лише у західних областях 11 березня місцями невеликий, вдень на Закарпатті помірний дощ - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, температура найближчої ночі від 3° тепла до 2° морозу, 10-11 березня 0-5° тепла; вдень 13-18°, на узбережжі морів 7-12° тепла.

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