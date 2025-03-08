Україну чекають три теплі дні: повітря прогріється до +18°
Київ • УНН
В Україні протягом трьох днів утримається тепла погода до +18 градусів. На заході очікується невеликий дощ 11 березня, на Закарпатті - помірний.
У найближчі три дні в Україні утримається темпла погода - до +18°, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
У найближчі три доби без опадів, лише у західних областях 11 березня місцями невеликий, вдень на Закарпатті помірний дощ
За даними синоптиків, температура найближчої ночі від 3° тепла до 2° морозу, 10-11 березня 0-5° тепла; вдень 13-18°, на узбережжі морів 7-12° тепла.
Три температурні рекорди за один день: Київ б'є історичні показники07.03.25, 11:44 • 20779 переглядiв