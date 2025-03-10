Що відбувається з повітрям у Києві: нові дані моніторингу
Київ • УНН
У Києві зафіксовано низький рівень забруднення повітря, радіаційний фон у нормі. Середній рівень забруднення спостерігається лише на трьох вулицях міста.
У Києві станом на ранок 10 березня рівень забрудненості повітря низький, радіаційний фон - у нормі, повідомили у понеділок у КМДА, пише УНН.
Станом на 8:00 10 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі
За даними КМДА, середній рівень забрудненості фіксують лише на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря на вулицях Китаївська, Харківське шосе та Архітектора Вербицького.
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