Що відбувається з повітрям у Києві: нові дані моніторингу

У Києві станом на ранок 10 березня рівень забрудненості повітря низький, радіаційний фон - у нормі, повідомили у понеділок у КМДА, пише УНН.

Станом на 8:00 10 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі - повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

За даними КМДА, середній рівень забрудненості фіксують лише на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря на вулицях Китаївська, Харківське шосе та Архітектора Вербицького.

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