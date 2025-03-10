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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33911 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Що відбувається з повітрям у Києві: нові дані моніторингу

Київ • УНН

 • 28122 перегляди

У Києві зафіксовано низький рівень забруднення повітря, радіаційний фон у нормі. Середній рівень забруднення спостерігається лише на трьох вулицях міста.

Що відбувається з повітрям у Києві: нові дані моніторингу

У Києві станом на ранок 10 березня рівень забрудненості повітря низький, радіаційний фон - у нормі, повідомили у понеділок у КМДА, пише УНН.

Станом на 8:00 10 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі

- повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

За даними КМДА, середній рівень забрудненості фіксують лише на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря на вулицях Китаївська, Харківське шосе та Архітектора Вербицького.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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