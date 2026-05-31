Что празднуют 31 мая в Украине и мире

Киев • УНН

 • 2112 просмотра

31 мая Украина празднует День Киева и Троицу. В мире отмечают день без табака, день блондинок, попугаев и профессиональный праздник химиков.

31 мая - это дата, когда весна прощается с нами на самой высокой и светлой ноте. Это воскресенье стало точкой пересечения великих духовных традиций и громких городских празднований. Пока христиане украшают свои дома зеленью в честь Троицы, киевляне и гости столицы празднуют День города. Кроме того, мир в этот день напоминает о важности здоровья, пишет УНН.

День Киева

Официально праздник столицы Украины отмечается именно в последнее воскресенье мая. Традиционно в этот день проходят праздничные концерты, выставки, благотворительные ярмарки, спортивные забеги и множество культурных мероприятий, прославляющих многовековую историю и несокрушимый дух Киева.

День химика

Профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, ученых и студентов профильных факультетов, который также закреплен за последним воскресеньем мая.

Всемирный день без табака

Установлен Всемирной организацией здравоохранения в 1987 году. Главная цель дня - привлечь внимание общества к разрушительным последствиям курения для здоровья и призвать курильщиков отказаться от этой привычки хотя бы на 24 часа, а лучше - навсегда.

Всемирный день блондинок

Неформальный, но популярный праздник, который был создан как ответ на стереотипы о светловолосых женщинах. Он подчеркивает интеллект, таланты и достижения блондинок в различных сферах.

Всемирный день попугаев

Экологический праздник, основанный Всемирным фондом попугаев в 2004 году, чтобы защитить этих умных птиц от вымирания в дикой природе и жестокого обращения в неволе.

День Святой Троицы (Пятидесятница, Зеленые праздники)

Один из двенадцати главных христианских праздников. Он всегда отмечается на 50-й день после Пасхи. В этот день верующие вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов.

По традиции, храмы и дома украшают свежей зеленью, веточками деревьев (чаще всего - липы, березы, дуба) и ароматными травами (аиром, мятой, чабрецом), что символизирует обновление жизни.

День памяти апостола от 70-ти Ерма и мученика Ермия

По новому (новоюлианскому) календарю, в этот день также чтят память раннехристианских святых, пострадавших за веру.

Александра Месенко

