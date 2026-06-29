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Что празднуют 29 июня в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1782 просмотра

По новоюлианскому календарю верующие отмечают День памяти святых апостолов Петра и Павла. Также сегодня празднуют Международный день тропиков и День фотоаппарата.

Что празднуют 29 июня в Украине и мире

Сегодняшняя дата чрезвычайно важна для верующих, ведь по новому стилю она знаменует один из величайших христианских праздников лета и завершение длительного поста, пишет УНН.

День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла

По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, этот великий праздник теперь отмечается именно 29 июня (ранее - 12 июля). Пётр и Павел считаются самыми выдающимися учениками Христа, которые внесли наибольший вклад в распространение христианства в мире, за что и получили звание "первоверховных".

Оба приняли мученическую смерть в Риме. В народе этот праздник также символизирует настоящее начало самого жаркого лета (традиционно после Петра начиналась массовая жатва).

Завершение Петрова поста (Петровки)

С наступлением праздника Петра и Павла официально заканчивается летний пост. Верующим разрешается употреблять любую пищу, в том числе мясо и молочные продукты.

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Александра Месенко

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