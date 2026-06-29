Что празднуют 29 июня в Украине и мире

Сегодняшняя дата чрезвычайно важна для верующих, ведь по новому стилю она знаменует один из величайших христианских праздников лета и завершение длительного поста, пишет УНН.

День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла

По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, этот великий праздник теперь отмечается именно 29 июня (ранее - 12 июля). Пётр и Павел считаются самыми выдающимися учениками Христа, которые внесли наибольший вклад в распространение христианства в мире, за что и получили звание "первоверховных".

Оба приняли мученическую смерть в Риме. В народе этот праздник также символизирует настоящее начало самого жаркого лета (традиционно после Петра начиналась массовая жатва).

Завершение Петрова поста (Петровки)

С наступлением праздника Петра и Павла официально заканчивается летний пост. Верующим разрешается употреблять любую пищу, в том числе мясо и молочные продукты.

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Международный день тропиков (International Day of the Tropics)

Официальный день ООН, который подчёркивает уникальность тропических регионов планеты и привлекает внимание к проблемам, с которыми они сталкиваются (изменение климата, вырубка лесов, бедность). В тропиках проживает около 40% населения Земли, и эта цифра постоянно растёт.

Всемирный день промышленного дизайна (World Industrial Design Day)

Профессиональный праздник, учреждённый Всемирной организацией дизайна (WDO). Он отмечает влияние промышленного дизайна на улучшение качества нашей жизни — от эргономики обычных стульев и смартфонов до проектирования сложного медицинского оборудования.

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Всемирный день склеродермии (World Scleroderma Day)

Медицинская инициатива, призванная повысить осведомлённость о редком аутоиммунном заболевании, поражающем соединительную ткань, и поддержать пациентов и их семьи.

День фотоаппарата (National Camera Day)

Праздник, посвящённый изобретению, которое навсегда изменило способ, которым мы фиксируем свои воспоминания. Это отличный повод сегодня не просто сделать быстрое фото на смартфон, а попытаться поймать действительно художественный кадр или достать старую плёночную камеру.

Международный день грязи (International Mud Day)

Весёлый экологический праздник для детей и взрослых, который поощряет людей по всему миру выйти на улицу, испачкаться и почувствовать прямую связь с землёй.

День вафельницы (National Waffle Iron Day)

Праздник, посвящённый кухонному прибору, который делает завтраки идеальными.

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