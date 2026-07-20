225-й штурмовой полк взял в плен 64 россиян на Запорожье
Киев • УНН
Бойцы 225-го отдельного штурмового полка захватили 64 российских военных во время зачистки на Запорожском направлении. Россияне имели проникнуть в тыл для разведки и пропаганды.
Бойцы 225-го отдельного штурмового полка взяли в плен 64 российских военнослужащих на Запорожском направлении. Об этом сообщили в полку, передает УНН.
Бойцы 225-го отдельного штурмового полка провели зачистку от инфильтрованных групп противника в районах Терноватого, Косовцевого, Рождественки, Верхней Терсы и Воздвиженки. Результат операции - 64 российских военнопленных
Как отметили в полку, российские солдаты должны были незаметно просочиться в тыл украинских позиций, искать экипажи БпЛА, собирать разведданные и устанавливать российские флаги для очередных пропагандистских роликов о "захваченных" селах.
Напомним
Семьи украинских военнопленных и пропавших без вести во время встречи со специальным представителем Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи передали ему списки украинских военнопленных, рассчитывая на дальнейшее содействие Святого Престола в их освобождении.