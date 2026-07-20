россия впервые ударила КАБами по Павлограду - глава облсовета
Киев • УНН
Российские войска впервые с начала вторжения использовали управляемые авиабомбы для атаки на Павлоград. Глава облсовета призвал жителей не игнорировать тревоги.
Российские войска впервые с начала полномасштабного вторжения применили управляемые авиационные бомбы для удара по Павлограду Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
По его словам, до этого момента КАБы представляли угрозу только для прифронтовых громад Синельниковского района, тогда как Павлоград подвергался атакам ракетами и ударными беспилотниками.
"До сегодняшнего дня управляемые авиабомбы были угрозой для прифронтовых громад Синельниковщины. Павлоград жил под ракетами и "шахедами", но КАБов не знал. Теперь враг модернизирует эти бомбы и достает ими глубже", – отметил Лукашук.
Он подчеркнул, что для жителей Павлограда это новая реальность, и призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги, внимательно следить за сообщениями Воздушных сил и мониторинговых каналов, а также немедленно направляться в укрытия.
"К сожалению, для Павлограда это новая реальность. Поэтому прошу павлоградцев: не игнорируйте тревоги. Внимательно следите за сообщениями Воздушных Сил и мониторинговых пабликов. Оповещения должны быть включены всегда. Сразу идите в укрытие. Если рядом его нет – не оставайтесь на улице", – подчеркнул глава облсовета.
Лукашук также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
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