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россия атаковала Павлоград: двое погибших, среди раненых ребенок

Киев • УНН

 • 1590 просмотра

Российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области. Погибли два человека, восемь получили ранения, среди пострадавших годовалая девочка.

россия атаковала Павлоград: двое погибших, среди раненых ребенок

россия снова атаковала Павлоград на Днепровщине, известно о двух погибших, 8 раненых, среди которых годовалый ребенок, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.  

Два человека погибли, еще восемь получили ранения. Враг нанес удар по Павлограду. В состоянии средней тяжести госпитализированы двое мужчин – 56 и 38 лет и две женщины – 87 и 48 лет. Остальные пострадавшие, среди которых годовалая девочка, сейчас проходят обследование

- написал Ганжа.

В городе, по его словам, повреждены многоквартирные дома и автомобили.

В ГСЧС уточнили, что в одном из поврежденных многоэтажных домов в нескольких квартирах возникли пожары. Во время ликвидации пожаров спасатели спасли 10 человек, среди них - 2 детей.

россия атаковала рынок и склад логистической компании в Павлограде20.07.26, 08:38 • 2778 просмотров

Юлия Шрамко

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