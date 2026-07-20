россия атаковала рынок и склад логистической компании в Павлограде на Днепровщине, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.

Более 10 раз враг атаковал три района области беспилотниками. В Павлограде повреждены рынок и склад логистической компании