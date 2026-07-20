россия атаковала рынок и склад логистической компании в Павлограде
Киев • УНН
Противник более 10 раз атаковал три района Днепропетровщины беспилотниками. В Павлограде повреждены рынок и склад логистической компании.
россия атаковала рынок и склад логистической компании в Павлограде на Днепровщине, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.
Более 10 раз враг атаковал три района области беспилотниками. В Павлограде повреждены рынок и склад логистической компании
Кроме того, по его данным, из-за вражеской атаки поврежден автомобиль в Грушевской громаде, что на Криворожье. На Никопольщине пострадали Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая, Покровская громады. Повреждены частный дом и автомобили.
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