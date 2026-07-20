россия в июле выпустила по Украине больше баллистических ракет, чем производит за месяц - ISW
Киев • УНН
В июле 2026 года россия использовала до двух третей годового производства ракет «Циркон» и выпустила 107 баллистических ракет. В то же время количество запущенных беспилотников уменьшилось с 5749 в июне до 2955 в июле.
Российские войска выпустили по Украине в июле больше баллистических ракет, чем, по имеющимся данным, россия производит в месяц, сообщается в отчете Института изучения войны (ISW) 19 июля, пишет УНН.
Детали
"Российские войска в июле выпустили против Украины больше баллистических ракет, чем, по сообщениям, Россия производит ежемесячно", - говорится в отчете ISW.
Как указывают аналитики, фиксировалось, что "только в июле 2026 года россия использовала до двух третей своего запланированного годового производства ракет "Циркон", и что в июле россия выпустила больше баллистических ракет, чем сообщается об общем ежемесячном объеме производства россии". "Отчеты Воздушных сил Украины за июль указывают на то, что россия в июле выпустила против Украины 107 баллистических ракет и 20 ракет "Циркон"", - сказано в отчете.
В отчете аналитиков приводятся обнародованные данные, которые указывают на то, что "россия ежемесячно производит около 60 баллистических ракет "Искандер-М" и 40 ракет для комплекса С-400".
"россия, похоже, использует свои арсеналы, чтобы продолжать увеличивать количество баллистических ракет, которые она запускает против Украины, поскольку эти ракеты имеют более высокий уровень успешности, чем дроны и крылатые ракеты. Российские вооруженные силы одновременно уменьшили количество беспилотников, которые они запускают в каждом ночном ударе, запустив 2955 в июле 2026 года по сравнению с 5749 в июне 2026 года", - указали в ISW.
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