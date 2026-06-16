Что означает красная лента в приложении "Армия+" - в Минобороны объяснили

В министерстве обороны Украины разъяснили, когда, как и почему отображается красная лента в приложении "Армия+". Ее могут видеть некоторые пользователи приложения: это означает "Зафиксировано отсутствие на службе". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

Данная лента появляется в случаях, когда в официальных реестрах есть информация о самовольном оставлении воинской части.

В Минобороны отметили: сейчас продолжается обновление этих данных, поэтому в отдельных случаях информация в приложении может отображаться некорректно или еще не обновиться.

Также в ведомстве озвучили алгоритм действий в таких случаях:

Обновить приложение "Армия+" до версии 3.2.2;

Выйти из учетной записи и авторизоваться повторно;

Подождать 15 минут.

Если после этого информация не обновилась или отображается некорректно - обратитесь в службу поддержки "Армия+" - отметили в Минобороны.

Напомним

Министр обороны Украины Михаил Федоров отметил: почти 200 военных уже подали рапорт на возвращение из самовольного оставления части за несколько дней через приложение "Армия+".