Что означает красная лента в приложении "Армия+" - в Минобороны объяснили
Киев • УНН
Отметка в "Армия+" свидетельствует о самовольном оставлении части по данным реестров. Для исправления ошибок следует обновить приложение и зайти повторно.
В министерстве обороны Украины разъяснили, когда, как и почему отображается красная лента в приложении "Армия+". Ее могут видеть некоторые пользователи приложения: это означает "Зафиксировано отсутствие на службе". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Детали
Данная лента появляется в случаях, когда в официальных реестрах есть информация о самовольном оставлении воинской части.
В Минобороны отметили: сейчас продолжается обновление этих данных, поэтому в отдельных случаях информация в приложении может отображаться некорректно или еще не обновиться.
Также в ведомстве озвучили алгоритм действий в таких случаях:
- Обновить приложение "Армия+" до версии 3.2.2;
- Выйти из учетной записи и авторизоваться повторно;
- Подождать 15 минут.
Если после этого информация не обновилась или отображается некорректно - обратитесь в службу поддержки "Армия+"
Напомним
Министр обороны Украины Михаил Федоров отметил: почти 200 военных уже подали рапорт на возвращение из самовольного оставления части за несколько дней через приложение "Армия+".