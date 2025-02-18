Что будет дальше с ценами в Украине: прогнозы банкиров и аналитиков

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НБУ обнародовал различные прогнозы по инфляции от финансовых аналитиков, банкиров и населения на 2025 год. Ожидается пик инфляции во втором квартале 2025 года с последующим снижением до 8,4% и 5% в 2026 году.

Финансовые аналитики, банкиры и граждане прогнозируют замедление темпов роста цен в Украине в течение следующего года после того, как инфляция в январе достигла 12,9%,. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Нацбанка.

Детали

Как отметили в НБУ, в январе 2025 года финансовые аналитики пересмотрели прогноз инфляции в сторону ухудшения, ожидая ее роста до 7,8% в течение следующих 12 месяцев. Месяцем ранее их прогноз был на уровне 7,1%.

В январе население прогнозировало инфляцию на уровне 11,0%, что несколько ниже декабрьского показателя в 11,3%.

Банкиры прогнозируют инфляцию на уровне 9,0%, что является улучшенным показателем по сравнению с октябрьским прогнозом прошлого года (9,2%).

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Напомним

По данным Госстата в январе 2025 года инфляция в Украине ускорилась до 12,9% в годовом измерении при росте цен на 1,2% в месяц.

НБУ прогнозирует снижение инфляции до 8,4% в 2025 году и до 5% в 2026 году. Пик инфляции ожидается во втором квартале 2025 года, после чего начнется ее постепенное замедление.

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине17.02.25, 15:43 • 117943 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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