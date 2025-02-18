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05:23 • 21867 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124274 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183643 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147989 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139352 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117625 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108175 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103013 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Що буде далі з цінами в Україні: прогнози банкірів та аналітиків

Київ • УНН

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НБУ оприлюднив різні прогнози щодо інфляції від фінансових аналітиків, банкірів та населення на 2025 рік. Очікується пік інфляції у другому кварталі 2025 року з подальшим зниженням до 8,4% та 5% у 2026 році.

Фінансові аналітики, банкіри та громадяни прогнозують сповільнення темпів зростання цін в Україні впродовж наступного року після того, як інфляція у січні досягла 12,9%,. Про це повідомляє УНН із посиланням на данні Нацбанку.

Деталі

Як зазначили у НБУ, у січні 2025 року фінансові аналітики переглянули прогноз інфляції в бік погіршення, очікуючи її зростання до 7,8% протягом наступних 12 місяців. Місяцем раніше їхній прогноз був на рівні 7,1%.

У січні населення прогнозувало інфляцію на рівні 11,0%, що дещо нижче за грудневий показник у 11,3%.

Банкіри прогнозують інфляцію на рівні 9,0%, що є покращеним показником у порівнянні з жовтневим прогнозом минулого року (9,2%).

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Нагадаємо

За даними Держстату в січні 2025 року інфляція в Україні прискорилась до 12,9% у річному вимірі при зростанні цін на 1,2% за місяць.

НБУ прогнозує зниження інфляції до 8,4% у 2025 році та до 5% у 2026 році. Пік інфляції очікується у другому кварталі 2025 року, після чого почнеться її поступове сповільнення.

Експерт пояснив, що спричинило подорожчання овочів та молочних продуктів в Україні17.02.25, 15:43 • 149579 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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