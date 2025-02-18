Що буде далі з цінами в Україні: прогнози банкірів та аналітиків

Фінансові аналітики, банкіри та громадяни прогнозують сповільнення темпів зростання цін в Україні впродовж наступного року після того, як інфляція у січні досягла 12,9%,. Про це повідомляє УНН із посиланням на данні Нацбанку.

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Як зазначили у НБУ, у січні 2025 року фінансові аналітики переглянули прогноз інфляції в бік погіршення, очікуючи її зростання до 7,8% протягом наступних 12 місяців. Місяцем раніше їхній прогноз був на рівні 7,1%.

У січні населення прогнозувало інфляцію на рівні 11,0%, що дещо нижче за грудневий показник у 11,3%.

Банкіри прогнозують інфляцію на рівні 9,0%, що є покращеним показником у порівнянні з жовтневим прогнозом минулого року (9,2%).

Нагадаємо

За даними Держстату в січні 2025 року інфляція в Україні прискорилась до 12,9% у річному вимірі при зростанні цін на 1,2% за місяць.

НБУ прогнозує зниження інфляції до 8,4% у 2025 році та до 5% у 2026 році. Пік інфляції очікується у другому кварталі 2025 року, після чого почнеться її поступове сповільнення.

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