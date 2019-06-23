Мужчина, которого в Виннице избил полицейский за отказ быть понятым, умер
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Мужчина, которого в Виннице избил полицейский за отказ быть понятым, умер после 12-дневного пребывания в коме. Об этом сообщил руководитель Винницкой областной организации партии "Гражданская позиция" Сергей Гайструк на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Сегодня остановилось сердце ... Александра Комарницкого. Трагедия, которая произошла на улице нашего города ... Полиция, которая должна охранять покой и мирную жизнь граждан — избила его до состояния, которое стало смертельным. За что? Только за то, что отказался свидетельствовать о том, о чем понятия не имел...” - написал Гайструк.
Как сообщал УНН, винницкому полицейскому, который избил мужчину за отказ быть понятым, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Кроме того, по распоряжению Председателя Национальной полиции Сергея Князева от служебных обязанностей отстранены четверо руководителей полиции Винницкой области, готовятся документы на увольнение заместителя начальника полиции Винницкой области. Кадровые перестановки происходят из-за превышения полномочий одного из сотрудников.
На прошлой неделе в Виннице полиция остановила мужчину, у которого было обнаружено гранату РГД-5 с запалом. Сотрудник полиции попросил одного из прохожих присутствовать при следственных действиях в качестве понятого. На что житель Винницы отказался и некорректно выразился. Завязался словесный конфликт, полицейский применил физическую силу, мужчина упал и ударился головой об асфальт. Сотрудник полиции оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую. Пострадавший был госпитализирован.
По факту было начато уголовное производство по ст.128 Уголовного кодекса Украины.