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Чоловік, якого у Вінниці побив поліцейський за відмову бути понятим, помер

Київ • УНН

 • 19641 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Чоловік, якого у Вінниці побив поліцейський за відмову бути понятим, помер після 12-денного перебування у комі. Про це повідомив керівник Вінницької обласної організації партії “Громадянська позиція” Сергій Гайструк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Чоловік, якого у Вінниці побив поліцейський за відмову бути понятим, помер

“Сьогодні зупинилося серце ... Олександра Комарніцького. Трагедія, яка червневого вечора сталася на вулиці нашого міста...Поліція, яка повинна охороняти спокій і мирне життя громадян — побила його до стану, який став смертельним. За що? Тільки за те, що відмовився свідчити про те, про що не мав уявлення і за що не дозволяло його мудре сумління!” — написав Гайструк.

Як повідомляв УНН, вінницькому поліцейському, який побив чоловіка за відмову бути понятим, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Крім того, за розпорядженням Голови Національної поліції Сергія Князєва від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини, готуються документи на звільнення заступника начальника поліції Вінницької області. Кадрові перестановки відбуваються через перевищення повноважень одного зі співробітників.

Нагадаємо, минулого тижня у Вінниці поліція зупинила чоловіка, у якого було виявлено гранату РГД-5 із запалом. Співробітник поліції попросив одного з перехожих бути присутнім під час слідчих дій у якості понятого. На що вінничанин відмовився та некоректно висловився. Зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, чоловік впав та вдарився головою об асфальт. Співробітник поліції надав першу медичну допомогу та викликав швидку. Потерпілий був госпіталізований.

За фактом було розпочато кримінальне провадження за ст.128 Кримінального кодексу України.

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