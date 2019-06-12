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У Вінниці поліцейські травмували чоловіка: проводиться службове розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. У Вінниці за фактом травмування чоловіка під час конфлікту з поліцейським проводиться службове розслідування, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Вінницькій області.

У Вінниці поліцейські травмували чоловіка: проводиться службове розслідування

Як повідомили у прес-службі, 11 червня близько 23 години під час документування факту незаконного зберігання гранати РГД-5 жителем м. Вінниці, оперуповноважений сектору кримінальної поліції Київського відділення поліції звернувся до перехожого з проханням бути присутнім в якості понятого.

"У відповідь чоловік відреагував агресивно та спровокував конфлікт, в ході якого він отримав тілесні ушкодження", - відзначили правоохоронці. 

У прес-службі наголошують, поліцейський надав потерпілому невідкладну медичну допомогу та викликав швидку для подальшої його госпіталізації.

"Наразі за цим фактом проводиться службове розслідування. Працівник сектору кримінальної поліції та керівник Київського відділення поліції відсторонені від виконання службових обов’язків на період проведення розслідування. Інформація про подію направлена до Державного бюро розслідувань", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, захист поліцейських подав апеляцію у справі про убивство 5-річного Кирила.

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