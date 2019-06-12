Убивство 5-річного Кирила: захист поліцейських подав апеляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Сторона захисту працівників патрульної поліції, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика, подала апеляцію на рішення Голосіївського районного суду Києва про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Про це журналісту УНН повідомили адвокати поліцейських Андрій Козацький та Віктор Чевгуз.
"Там давалося п’ять діб на оскарження. П’ять діб вже пройшло, звичайно подали", - зазначив Андрій Козацький, адвокат Володимира Петровця.
Адвокат іншого поліцейського Івана Приходька повідомив, що також була подана апеляція.
"Ми подали, але ще не призначили (судове засідання – ред.)", - зазначив Віктор Чевгуз.
Нагадаємо, Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івану Приходьку та Володимиру Петровцю, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила.
Як повідомляв УНН, захист одного з поліцейських заявив, що буде подавати апеляцію