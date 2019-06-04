Вбивство дитини на Київщині: захист одного з поліцейських буде подавати апеляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Адвокат працівника патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івана Приходька, якого підозрюють в убивстві 5-річного Кирила у Переяслав-Хмельницькому, Андрій Чичиркін заявив, що вони будуть подавати апеляцію про зміну запобіжного заходу, передає кореспондент УНН.
“Звичайно”, — сказав Чичиркін, відповідаючи на запитання журналіста, чи будуть вони подавати апеляцію на взяття під варту.
За його словами, вони будуть просити змінити запобіжний захід, на домашній арешт.
Також, захисник зазначив, що є і інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.
“Ми не можемо знати яка їх кількість на даний час”, — сказав Чичиркін.
Як повідомляв УНН, Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Івану Приходьку, якого підозрюють у вбивстві з вогнепальної зброї 5-річного хлопчика. Другого поліцейського суд також відправив під варту.
Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови внаслідок випадкового пострілу. Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські. Дитина померла в лікарні.
З’ясувалося, що поліцейський “пристрілював” рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.
Обох підозрюваних затримали. Їх обвинувачують у хуліганстві з застосуванням вогнепальної зброї та вбивстві дитини.