Убийство ребенка в Киевской области: защита одного из полицейских будет подавать апелляцию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Адвокат сотрудника патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Ивана Приходько, которого подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла в Переяслав-Хмельницком, Андрей Чичиркин заявил, что они будут подавать апелляцию об изменении меры пресечения, передает корреспондент УНН.
"Конечно", - сказал Чичиркин, отвечая на вопрос журналиста, будут ли они подавать апелляцию на взятие под стражу.
По его словам, они будут просить изменить меру пресечения на домашний арест.
Также, защитник отметил, что есть и другие неустановленные досудебным расследованием лица.
"Мы не можем знать какое их количество в настоящее время", - сказал Чичиркин.
Как сообщал УНН, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Ивану Приходько, которого подозревают в убийстве из огнестрельного оружия 5-летнего мальчика. Второго полицейского суд также отправил под стражу.
Напомним, в Киевской области ребенок получил ранение головы в результате случайного выстрела. Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские. Ребенок умер в больнице.
Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял малолетний мальчик.
Обоих подозреваемых задержали. Их обвиняют в хулиганстве с применением огнестрельного оружия и убийстве ребенка.