Убийство 5-летнего Кирилла: защита полицейских подал апелляцию

"Там давалось пять суток на обжалование. Пять суток уже прошло, конечно подали", - отметил Андрей Казацкий, адвокат Владимира Петровке.



Адвокат другого полицейского Ивана Приходько сообщил, что также была подана апелляция.



"Мы подали, но еще не назначили (судебное заседание - ред.)", - отметил Виктор Чевгуз.



Напомним, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Ивану Приходько и Владимиру Петровке, которых подозревают в убийстве 5- летнего мальчика Кирилла.



Как сообщал УНН, защита одного из полицейских заявил, что будет подавать апелляцию.