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Убийство 5-летнего Кирилла: защита полицейских подал апелляцию

Киев • УНН

 • 26840 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Сторона защиты работников патрульной полиции, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика, подала апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом журналисту сообщили УНН адвокаты полицейских Андрей Казацкий и Виктор Чевгуз.

Убийство 5-летнего Кирилла: защита полицейских подал апелляцию

"Там давалось пять суток на обжалование. Пять суток уже прошло, конечно подали", - отметил Андрей Казацкий, адвокат Владимира Петровке.

Адвокат другого полицейского Ивана Приходько сообщил, что также была подана апелляция.

"Мы подали, но еще не назначили (судебное заседание - ред.)", - отметил Виктор Чевгуз.

Напомним, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Ивану Приходько и Владимиру Петровке, которых подозревают в убийстве 5- летнего мальчика Кирилла.

Как сообщал УНН, защита одного из полицейских заявил, что будет подавать апелляцию.

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