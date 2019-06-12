Убийство 5-летнего Кирилла: защита полицейских подал апелляцию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Сторона защиты работников патрульной полиции, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика, подала апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом журналисту сообщили УНН адвокаты полицейских Андрей Казацкий и Виктор Чевгуз.
"Там давалось пять суток на обжалование. Пять суток уже прошло, конечно подали", - отметил Андрей Казацкий, адвокат Владимира Петровке.
Адвокат другого полицейского Ивана Приходько сообщил, что также была подана апелляция.
"Мы подали, но еще не назначили (судебное заседание - ред.)", - отметил Виктор Чевгуз.
Напомним, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Ивану Приходько и Владимиру Петровке, которых подозревают в убийстве 5- летнего мальчика Кирилла.
Как сообщал УНН, защита одного из полицейских заявил, что будет подавать апелляцию.