В Виннице полицейские травмировали мужчину: проводится служебное расследование

Как сообщили в пресс-службе, 11 июня около 23 часов во время документирования факта незаконного хранения гранаты РГД-5 жителем г. Винницы, оперуполномоченный сектора криминальной полиции Киевского отделения полиции обратился к прохожему с просьбой присутствовать в качестве понятого.

"В ответ мужчина отреагировал агрессивно и спровоцировал конфликт, в ходе которого он получил телесные повреждения", - отметили правоохранители.

В пресс-службе отмечают, полицейский оказал пострадавшему неотложную медицинскую помощь и вызвал скорую для дальнейшей его госпитализации.

"По данному факту проводится служебное расследование. Работник сектора криминальной полиции и руководитель Киевского отделения полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей на период проведения расследования. Информация о происшествии направлена в Государственное бюро расследований", - сообщили в полиции.

Напомним, защита полицейских подала апелляцию в деле об убийстве 5-летнего Кирилла.