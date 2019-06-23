Вінницького поліцейського за перевищення повноважень посадили під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Вінницькому поліцейському, який побив чоловіка за відмову бути понятим, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.
Як повідомили у прес-службі, 22 червня слідчі ДБР оголосили співробітнику поліції Вінницької області про підозру за ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України. Йому вручили повістку для прибуття до суду з метою обрання запобіжного заходу.
"Сьогодні суд обрав поліцейському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що заступник начальника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції зараз перебуває у Вінницькій області для надання допомоги територіальному підрозділу ДБР.
Крім того, поліцейські Вінниччини перерахували всю необхідну допомогу для лікування потерпілого.
Нагадаємо, минулого тижня у Вінниці поліція зупинила чоловіка, у якого було виявлено гранату РГД-5 із запалом. Співробітник поліції попросив одного з перехожих бути присутнім під час слідчих дій у якості понятого. На що вінничанин відмовився та некоректно висловився. Зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, чоловік впав та вдарився головою об асфальт. Співробітник поліції надав першу медичну допомогу та викликав швидку. Потерпілий був госпіталізований.
За фактом було розпочато кримінальне провадження за ст.128 Кримінального кодексу України.