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Винницкого полицейского за превышение полномочий посадили под домашний арест

Киев • УНН

 • 12278 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Винницком полицейскому, который избил мужчину за отказ быть понятым, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Винницкого полицейского за превышение полномочий посадили под домашний арест

Как сообщили в пресс-службе, 22 июня следователи ГБР объявили сотруднику полиции Винницкой области о подозрении по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины. Ему вручили повестку для прибытия в суд с целью избрания меры пресечения.

"Сегодня суд избрал полицейскому мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что заместитель начальника Департамента внутренней безопасности Нацполиции сейчас находится в Винницкой области для оказания помощи территориальному подразделению ГБР.

Кроме того, полицейские Винницкой области перечислили всю необходимую помощь для лечения пострадавшего.

На прошлой неделе в Виннице полиция остановила мужчину, у которого было обнаружено гранату РГД-5 с запалом. Сотрудник полиции попросил одного из прохожих присутствовать при следственных действий в качестве понятого. На что житель Винницы отказался и некорректно выразился. Завязался словесный конфликт, полицейский применил физическую силу, мужчина упал и ударился головой об асфальт. Сотрудник полиции оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую. Пострадавший был госпитализирован.

По факту было начато уголовное производство по ст.128 Уголовного кодекса Украины.

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