Масштабні кадрові перестановки: на Вінниччині відсторонили чотирьох керівників поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. За розпорядженням Голови Національної поліції Сергія Князєва від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини, готуються документи на звільнення заступника начальника поліції Вінницької області. Кадрові перестановки відбуваються через перевищення повноважень одного зі співробітників, передає УНН з посиланням на повідомлення департаменту комунікації Національної поліції України.
Так, минулого тижня у Вінниці поліція зупинила чоловіка, у якого було виявлено гранату РГД-5 із запалом. Співробітник поліції попросив одного з перехожих бути присутнім під час слідчих дій у якості понятого, на що вінничанин відмовився та некоректно висловився, повідомляють в поліції. Зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, чоловік впав та вдарився головою об асфальт. Співробітник поліції надав першу медичну допомогу та викликав швидку. Потерпілий був госпіталізований.
За фактом було розпочато кримінальне провадження за ст.128 Кримінального кодексу України.
Також за фактом було призначено службове розслідування. Відтак за розпорядженням Голови Нацполіції наказом ГУНП у Вінницькій області було відсторонено від виконання службових обов'язків самого порушника, а також чотирьох керівників поліції Вінниччини.
Також наказом Голови Нацполіції готуються документи для звільнення заступника начальника поліції Вінницької області, який відповідає за підготовку особового складу.
У неділю, 23 червня суд обрав поліцейському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Поліцейські Вінниччини перерахували всю необхідну допомогу для лікування потерпілого.
Як повідомляв УНН, за словами Князєва, призначення нового керівника поліції Київської області наступного тижня узгодять з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.