Князєв анонсував призначення нового керівника поліції Київщини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Призначення нового керівника поліції Київської області наступного тижня узгодять з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Про це під час підсумкового брифінгу щодо забезпечення правопорядку під час Маршу рівності у Києві заявив Голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
“Щодо роботи з особовим складом: з дня на день виконуючий обов’язки керівника поліції Київщини прибуде до мене на доповідь, це буде цього тижня, із закінченням службового розслідування, яке проводило як головне управління Національної поліції Київської області, так і з залученням фахівців з національної поліції”, — сказав Князєв.
З його слів, керівництво визначається із превентивними заходами щодо роботи з особовим складом в Переяславському відділенні поліції і взагалі у поліції Київщини.
“Мабуть, анонсуємо суспільству представлення нового керівника поліції Київщини, призначення якого я на цьому тижні маю намір узгодити з міністром і підпишу наказ про призначення керівника поліції Київщини”, — додав він.
Нагадаємо, Голова Нацполіції Сергій Князєв прийняв рапорт на відставку начальника поліції Київської області Дмитра Ценова. Відтак він був звільнений з посади. Також колишній начальник поліції Київщини звернувся до глави Нацполіції з проханням про направлення його на службу до зони проведення Операції об’єднаних сил (ООС).
Нагадаємо, двох поліцейських з Переяслав-Хмельницького на Київщині звільнено зі служби в поліції.