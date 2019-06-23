Князев анонсировал назначение нового руководителя полиции Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Назначение нового руководителя полиции Киевской области на следующей неделе согласуют с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Об этом во время итогового брифинга по обеспечению правопорядка во время Марша равенства в Киеве заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает корреспондент УНН.
"О работе с личным составом: со дня на день исполняющий обязанности руководителя полиции Киевской области прибудет ко мне на доклад, это будет на этой неделе, с окончанием служебного расследования, которое проводило как главное управление Национальной полиции Киевской области, так и с привлечением специалистов из национальной полиции", - сказал Князев.
По его словам, руководство определяется с превентивными мерами по работе с личным составом в Переяславском отделении полиции и вообще в полиции Киевской области.
"Видимо, анонсируем обществу представление нового руководителя полиции Киевской области, назначение которого я на этой неделе намерен согласовать с министром и подпишу приказ о назначении руководителя полиции Киевской области", - добавил он.
Напомним, Глава Нацполиции Сергей Князев принял рапорт на отставку начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова. Затем он был освобожден от должности. Также бывший начальник полиции Киевской области обратился к главе Нацполиции с просьбой о направлении его на службу в зону проведения операции объединенных сил (ООС).
Напомним, двух полицейских из Переяслав-Хмельницкого Киевской области уволили со службы в полиции.