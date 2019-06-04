Через смерть дитини глава поліції Київщини подав у відставку та попросив направити його в ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Глава Нацполіції прийняв рапорт про відставку начальника поліції Київщини. Прийняття рапорту відбулося за погодженням з міністром внутрішніх справ України. Про це Голова Національної поліції заявив 3 червня, під час брифінгу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
Глава Нацполіції повідомив, що начальник Головного управління Національної поліції в Київській області генерал поліції третього рангу Дмитро Ценов звернувся до нього з рапортом про відставку. Цей рапорт глава відомства задовольнив після погодження з міністром внутрішніх справ України. Крім того, начальник поліції Київщини звернувся до глави Нацполіції з проханням про направлення його до зони проведення Операції об’єднаних сил.
“На сьогоднішній день я, як керівник поліції Київської області, несу відповідальність за дії підлеглих. Тому я звернувся до голови Національної поліції з рапортом про відсторонення мене від займаної посади та прошу направити мене в найтяжчу точку нашої держави, а саме в місця проведення ООС”, — зазначив Дмитро Ценов.
“МВС України і Національна поліція висловлюють щирі співчуття родині загиблої дитини і зроблять все, щоб винні у цьому страшному злочині понесли заслужене покарання”, — додали у прес-службі поліції.
Нагадуємо, через смерть дитини керівники поліції Переяслав-Хмельницького — відсторонені від виконання обов’язків.