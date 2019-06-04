Через смерть дитини глава поліції Київщини подав у відставку та попросив направити його в ООС

КИЇВ. 4 червня. УНН. Глава Нацполіції прийняв рапорт про відставку начальника поліції Київщини. Прийняття рапорту відбулося за погодженням з міністром внутрішніх справ України. Про це Голова Національної поліції заявив 3 червня, під час брифінгу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.