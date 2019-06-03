Через смерть дитини керівники поліції Переяслав-Хмельницького - відсторонені від виконання обов’язків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Керівники Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонені від виконання службових обов’язків, пише УНН з посиланням на департамент комунікації Національної поліції України.
Зараз вирішується питання щодо подальшого перебування цих керівників в лавах поліції. Керівництво МВС та Національної поліції України висловлює співчуття рідним 5-річного Кирила з приводу його смерті та запевняє,що максимально сприятиме у розслідуванні трагедії.
“Підозрювані у смертельному пораненні 5-річного хлопчика у м. Переяслав-Хмельницький Київської області, — були затримані і поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Поліція доклала максимальних зусиль у збиранні доказів для слідчих попри те, що самі підозрювані особи — не сприяють слідству”, — вказано у повідомленні.
“Найперше хочу висловити глибоке співчуття рідним Кирила. Це жахлива трагедія. Як тато — навіть не можу уявити горе і розпач батьків від втрати дитини. Водночас як керівник Національної поліції — запевняю, що ми максимально сприятимемо розслідуванню цієї трагедії. Такі дії несумісні з присягою та гідністю поліцейського. Ми розраховуємо на найжорсткіше покарання для винних”, — сказав Голова Національної поліції Сергій Князєв.
Нагадаємо, біля будівлі МВС у Києві зібрався мітинг через смерть 5-річного хлопчика.