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Из-за смерти ребенка руководители полиции Переяслав-Хмельницкого - отстранены от исполнения обязанностей

Из-за смерти ребенка руководители полиции Переяслав-Хмельницкого - отстранены от исполнения обязанностей

Киев  •  УНН

 • 11651 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Руководители Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранены от исполнения служебных обязанностей, пишет УНН со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Сейчас решается вопрос о дальнейшем пребывании этих руководителей в рядах полиции. Руководство МВД и Национальной полиции Украины выражает соболезнования родным 5-летнего Кирилла по поводу его смерти и уверяет, что будет максимально содействовать в расследовании трагедии.

“Подозреваемые в смертельном ранении 5-летнего мальчика в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области — были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Полиция приложила максимальные усилия в сборе доказательств для следователей несмотря на то, что сами подозреваемые лица — не способствуют следствию”, — указано в сообщении.

“Прежде всего хочу выразить глубокие соболезнования родным Кирилла. Это ужасная трагедия. Как папа — даже не могу представить горе и отчаяние родителей от потери ребенка. В то время как руководитель Национальной полиции — уверяю, что мы максимально будем способствовать расследованию этой трагедии. Такие действия несовместимы с присягой и достоинством полицейского. Мы рассчитываем на жесткое наказание для виновных”, — сказал председатель Национальной полиции Сергей Князев.

Напомним, у здания МВД в Киеве собрался митинг из-за смерти 5-летнего мальчика.

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