Біля будівлі МВС у Києві зібрався мітинг через смерть 5-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ у Києві влаштували акцію із вимогою справедливого розслідування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика на Київщині, пише УНН.
Стихійна акція зібралася після того, як у столичній лікарні помер 5-річний хлопчик. Йому в голову вистрілили поліцейські Переяслав-Хмельницього, які були на підпитку. Лікарі боролися за життя хлопчика три дні.
Він пережив складну операцію на мозку. Проте, травма була несумісна з життям (із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку та перелом скроневої кістки терміново доставили у реанімацію місцевої лікарні, згодом переправили до Київського міського центру дитячої нейрохірургії).