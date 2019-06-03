У здания МВД в Киеве собрался митинг из-за смерти 5-летнего мальчика

Стихийная акция собралась после того, как в столичной больнице скончался 5-летний мальчик. Ему в голову выстрелили полицейские Переяслав-Хмельницкого, которые были в нетрезвом состоянии. Врачи боролись за жизнь мальчика три дня.

Он пережил сложную операцию на мозге. Однако, травма была несовместима с жизнью (с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и перелом височной кости срочно доставили в реанимацию местной больницы, затем переправили в Киевский городской центр детской нейрохирургии).