У здания МВД в Киеве собрался митинг из-за смерти 5-летнего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Возле здания Министерства внутренних дел в Киеве устроили акцию с требованием справедливого расследования убийства полицейскими 5-летнего мальчика на Киевщине, пишет УНН.
Стихийная акция собралась после того, как в столичной больнице скончался 5-летний мальчик. Ему в голову выстрелили полицейские Переяслав-Хмельницкого, которые были в нетрезвом состоянии. Врачи боролись за жизнь мальчика три дня.
Он пережил сложную операцию на мозге. Однако, травма была несовместима с жизнью (с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и перелом височной кости срочно доставили в реанимацию местной больницы, затем переправили в Киевский городской центр детской нейрохирургии).