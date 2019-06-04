Из-за смерти ребенка глава полиции Киевщины подал в отставку и попросил направить его в ООС

Глава Нацполиции сообщил, что начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области генерал полиции третьего ранга Дмитрий Ценов обратился к нему с рапортом об отставке. Этот рапорт глава ведомства удовлетворил после согласования с министром внутренних дел Украины. Кроме того, начальник полиции Киевщины обратился к главе Нацполиции с просьбой о направлении его в зону проведения операции объединенных сил.

“На сегодняшний день я, как руководитель полиции Киевской области, несу ответственность за действия подчиненных. Поэтому я обратился к председателю Национальной полиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности и прошу направить меня в трудную точку нашего государства, а именно в места проведения ООС”, — отметил Дмитрий Ценов.

“МВД Украины и Национальная полиция выражают искренние соболезнования семье погибшего ребенка и сделают все, чтобы виновные в этом страшном преступлении понесли заслуженное наказание”, — добавили в пресс-службе полиции.

Напоминаем, из-за смерти ребенка руководители полиции Переяслав-Хмельницкого — отстранены от исполнения обязанностей.