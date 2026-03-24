Число раненых в Виннице из-за вражеской атаки возросло до 13 - ГСЧС

В результате обстрела Винницы погиб один человек и 13 получили ранения. Повреждены девять частных домов и две многоэтажки, пожары потушены.
В Виннице в результате вражеской атаки получили ранения 13 человек, погиб человек. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Атака россиян по Виннице: погиб человек, еще 13 - получили ранения
По предварительным данным повреждены 9 частных жилых домов и две многоэтажки. Спасатели уже ликвидировали пожары, возникшие в жилом секторе из-за обстрела.
На местах попаданий работали более 90 спасателей и около 20 единиц техники ГСЧС. Психологи Службы оказали необходимую помощь 36 людям.
Подразделения ГСЧС продолжают работу, оказывая всю необходимую поддержку винничанам.
Напомним
24 марта в ряде западных областей и Виннице прозвучали взрывы на фоне атаки РФ и работы ПВО. Власти призывают оставаться в укрытиях и не публиковать фото.