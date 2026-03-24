Кількість поранених у Вінниці через ворожу атаку зросла до 13 - ДСНС
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу Вінниці загинула одна людина та 13 отримали поранення. Пошкоджено дев'ять приватних будинків і дві багатоповерхівки, пожежі загасили.
У Вінниці внаслідок ворожої атаки зазнали поранень 13 людей, загинула людина. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
За попередніми даними пошкоджено 9 приватних житлових будинків та дві багатоповерхівки. Рятувальники вже ліквідували пожежі, що виникли в житловому секторі через обстріл.
На місцях влучань працювали понад 90 рятувальників та близько 20 одиниць техніки ДСНС. Психологи Служби надали необхідну допомогу 36 людям.
Підрозділи ДСНС продовжують роботу, надаючи всю необхідну підтримку вінничанам.
24 березня в низці західних областей та Вінниці пролунали вибухи на тлі атаки рф і роботи ППО. Влада закликає залишатися в укриттях та не публікувати фото.