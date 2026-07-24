Число пострадавших от удара по Запорожью возросло до 28 – ОВА
Киев • УНН
После российского авиаудара по Запорожью 23 июля число пострадавших возросло до 28. 15 человек остаются под наблюдением врачей.
Количество пострадавших в результате российского авиаудара по Запорожью 23 июля возросло до 28. В настоящее время 15 человек остаются под наблюдением врачей. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
Уже 28 пострадавших: увеличивается количество запорожцев, которым потребовалась помощь медиков в результате вражеской атаки на областной центр. Пятнадцать человек остаются под наблюдением врачей. Им оказывается необходимая помощь
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23 июля российские войска нанесли удар по Запорожью пятью управляемыми авиабомбами. В результате атаки повреждения получили многоэтажный жилой дом, другие жилые строения и частное медицинское учреждение.
Ранее глава Запорожской ОВА сообщал, что после удара медицинская помощь потребовалась 18 людям. Впоследствии количество пострадавших продолжило расти.
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