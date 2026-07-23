25 человек обратились к врачам в результате удара по Запорожью, среди них — шестеро детей
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Запорожью 25 человек обратились к врачам, среди них шестеро детей. Российские военные атаковали город пятью управляемыми авиабомбами.
В результате удара по Запорожью 25 человек обратились за помощью к врачам. Среди них — шестеро детей, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
25 человек в результате сегодняшнего вражеского удара обратились за помощью к врачам. Среди них — шестеро детей, в том числе трехмесячный младенец
Дополнение
23 июля россияне нанесли удар по многоэтажке в Запорожье.
Российские войска атаковали Запорожье пятью управляемыми авиабомбами, повредив жилые дома и частное медицинское учреждение. Глава ОВА сообщил о 18 лицах, нуждающихся в медицинской помощи.