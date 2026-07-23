Враг ударил по многоэтажке в Запорожье, под завалами есть люди
Киев • УНН
23 июля россияне нанесли удар по многоэтажке в Запорожье. Под завалами находятся люди, сообщил глава ОВА.
23 июля россияне нанесли удар по многоэтажке в Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Враг нанес удар по многоэтажке. Под завалами находятся люди
Перед этим в Запорожской области прогремели взрывы. Федоров сообщил, что в результате российского удара по областному центру 5 человек ранены.
рф за несколько часов атаковала пять областей: трое погибших, более 30 раненых23.07.26, 16:00 • 2776 просмотров