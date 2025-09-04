Число пострадавших от удара дрона в Харьковской области растет - ОВА

Фото иллюстративное

Число пострадавших в результате вражеской атаки дрона по селу Хотимля Чугуевского района Харьковской области увеличивается. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По его словам, еще один работник ремонтно-дорожной службы обратился за медицинской помощью после удара.

Кроме этого, как заявил глава ОВА, около 21:00 оккупанты нанесли ракетный удар по с. Лозовенька Изюмского района. На месте вспыхнул пожар. Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним

4 сентября, около 21:30, российский дрон атаковал село Хотимля на Харьковщине, попав в работников ремонтно-дорожной службы. Погибли три человека, среди них 25-летняя женщина, еще двое мужчин госпитализированы с ранениями.

Все службы работают на месте. Информация может обновляться.

