Число пострадавших от удара дрона в Харьковской области растет - ОВА
Киев • УНН
Один работник ремонтно-дорожной службы обратился за медицинской помощью после атаки дрона на село Хотимля. Также оккупанты нанесли ракетный удар по селу Лозовенька, где вспыхнул пожар.
Число пострадавших в результате вражеской атаки дрона по селу Хотимля Чугуевского района Харьковской области увеличивается. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По его словам, еще один работник ремонтно-дорожной службы обратился за медицинской помощью после удара.
Кроме этого, как заявил глава ОВА, около 21:00 оккупанты нанесли ракетный удар по с. Лозовенька Изюмского района. На месте вспыхнул пожар. Информации о пострадавших пока не поступало.
Напомним
4 сентября, около 21:30, российский дрон атаковал село Хотимля на Харьковщине, попав в работников ремонтно-дорожной службы. Погибли три человека, среди них 25-летняя женщина, еще двое мужчин госпитализированы с ранениями.
Все службы работают на месте. Информация может обновляться.
