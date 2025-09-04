Число пострадавших от удара дрона в Харьковской области растет - ОВА

$41.370.01
17:30
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
14:39
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть
18:50
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные
4 сентября, 09:16
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салата
4 сентября, 07:53
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержанию
4 сентября, 05:20
4 сентября, 05:20
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной арене
3 сентября, 14:49
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"
4 сентября, 10:35
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные
4 сентября, 09:16
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецов
4 сентября, 07:43
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замуж
3 сентября, 19:15
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне
3 сентября, 17:44
Число пострадавших от удара дрона в Харьковской области растет - ОВА

Киев • УНН

 Киев • УНН

Один работник ремонтно-дорожной службы обратился за медицинской помощью после атаки дрона на село Хотимля. Также оккупанты нанесли ракетный удар по селу Лозовенька, где вспыхнул пожар.

Число пострадавших от удара дрона в Харьковской области растет - ОВА
Фото иллюстративное

Число пострадавших в результате вражеской атаки дрона по селу Хотимля Чугуевского района Харьковской области увеличивается. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По его словам, еще один работник ремонтно-дорожной службы обратился за медицинской помощью после удара.

Кроме этого, как заявил глава ОВА, около 21:00 оккупанты нанесли ракетный удар по с. Лозовенька Изюмского района. На месте вспыхнул пожар. Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним

4 сентября, около 21:30, российский дрон атаковал село Хотимля на Харьковщине, попав в работников ремонтно-дорожной службы. Погибли три человека, среди них 25-летняя женщина, еще двое мужчин госпитализированы с ранениями.

Все службы работают на месте. Информация может обновляться.

Вражеский дрон атаковал лицей в Харькове: повреждено здание и окна - прокуратура
03.09.25, 23:50

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Олег Синегубов
Харьковская область