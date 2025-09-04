$41.370.01
17:30
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
14:39
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Кількість постраждалих від удару дрона на Харківщині зростає - ОВА

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Один працівник ремонтно-дорожньої служби звернувся по медичну допомогу після атаки дрона на село Хотімля. Також окупанти завдали ракетного удару по селу Лозовенька, де спалахнула пожежа.

Кількість постраждалих від удару дрона на Харківщині зростає - ОВА
Фото ілюстративне

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки дрона по селу Хотімля Чугуївського району Харківської області збільшується. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

За його словами, ще один працівник ремонтно-дорожньої служби звернувся по медичну допомогу після удару.

Окрім цього, як заявив голова ОВА, близько 21:00 окупанти нанесли ракетний удар по с. Лозовенька Ізюмського району. На місці спалахнула пожежа. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо

4 вересня, близько 21:30, російський дрон атакував село Хотімля на Харківщині, влучивши в працівників ремонтно-дорожньої служби. Загинули троє людей, серед них 25-річна жінка, ще двоє чоловіків госпіталізовані з пораненнями.

Всі служби працюють на місці. Інформація може оновлюватися.

Ворожий дрон атакував ліцей у Харкові: пошкоджено будівлю та вікна - прокуратура03.09.25, 23:50 • 5584 перегляди

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Олег Синєгубов
Харківська область