Кількість постраждалих від удару дрона на Харківщині зростає - ОВА
Київ • УНН
Один працівник ремонтно-дорожньої служби звернувся по медичну допомогу після атаки дрона на село Хотімля. Також окупанти завдали ракетного удару по селу Лозовенька, де спалахнула пожежа.
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки дрона по селу Хотімля Чугуївського району Харківської області збільшується. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За його словами, ще один працівник ремонтно-дорожньої служби звернувся по медичну допомогу після удару.
Окрім цього, як заявив голова ОВА, близько 21:00 окупанти нанесли ракетний удар по с. Лозовенька Ізюмського району. На місці спалахнула пожежа. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.
Нагадаємо
4 вересня, близько 21:30, російський дрон атакував село Хотімля на Харківщині, влучивши в працівників ремонтно-дорожньої служби. Загинули троє людей, серед них 25-річна жінка, ще двоє чоловіків госпіталізовані з пораненнями.
Всі служби працюють на місці. Інформація може оновлюватися.
