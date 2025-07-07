В Харькове уже 20 пострадавших в результате утренней российской атаки
Киев • УНН
В Харькове возросло число пострадавших в результате утренней атаки БпЛА 7 июля до 20 человек, среди них трое детей. Пострадавшие есть в Шевченковском и Слободском районах, повреждены гражданские объекты и детский сад.
В Харькове продолжает расти число пострадавших в результате утренней атаки БПЛА в понедельник 7 июля. По состоянию на 07:21 в городе уже 20 пострадавших в двух районах города. Среди них 3 - дети. Об этом информирует глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов, передает УНН.
Уже известно о 20 пострадавших, среди них 3 – дети. В Шевченковском районе – 12 пострадавших. В Слободском – 8 пострадавших.
"Медики оказывают необходимую помощь. Спасательные работы продолжаются", - добавил чиновник.
Напомним
Утром 7 июля российские войска атаковали Харьков ударными дронами, вызвав пожар в многоэтажке. Повреждены гражданские объекты, здание детского сада.