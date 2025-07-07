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В Харькове уже 20 пострадавших в результате утренней российской атаки

Киев • УНН

 • 136 просмотра

В Харькове возросло число пострадавших в результате утренней атаки БпЛА 7 июля до 20 человек, среди них трое детей. Пострадавшие есть в Шевченковском и Слободском районах, повреждены гражданские объекты и детский сад.

В Харькове уже 20 пострадавших в результате утренней российской атаки

В Харькове продолжает расти число пострадавших в результате утренней атаки БПЛА в понедельник 7 июля. По состоянию на 07:21 в городе уже 20 пострадавших в двух районах города. Среди них 3 - дети. Об этом информирует глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов, передает УНН.

Уже известно о 20 пострадавших, среди них 3 – дети. В Шевченковском районе – 12 пострадавших. В Слободском – 8 пострадавших.

- говорится в сообщении.

"Медики оказывают необходимую помощь. Спасательные работы продолжаются", - добавил чиновник.

Напомним

Утром 7 июля российские войска атаковали Харьков ударными дронами, вызвав пожар в многоэтажке. Повреждены гражданские объекты, здание детского сада.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Олег Синегубов
Харьков
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