У Харкові вже 20 постраждалих внаслідок ранкової російської атаки
Київ • УНН
У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки БпЛА 7 липня до 20 осіб, серед них троє дітей. Постраждалі є у Шевченківському та Слобідському районах, пошкоджено цивільні об'єкти та дитячий садок.
У Харкові продовжує зростати кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки БпЛА у понеділок 7 липня. Станом на 07:21 у місті вже 20 постраждалих у двох районах міста. Серед них 3 - діти. Про це інформує очільник Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов, передає УНН.
Уже відомо про 20 постраждалих, серед них 3 – діти. У Шевченківському районі – 12 постраждалих. У Слобідському – 8 постраждалих.
"Медики надають необхідну допомогу. Рятувальні роботи тривають", - додав чиновник.
Нагадаємо
Вранці 7 липня російські війська атакували Харків ударними дронами, спричинивши пожежу в багатоповерхівці. Пошкоджено цивільні обʼєкти, будівлю дитячого садочка.