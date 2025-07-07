У Харкові вже 20 постраждалих внаслідок ранкової російської атаки

У Харкові продовжує зростати кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки БпЛА у понеділок 7 липня. Станом на 07:21 у місті вже 20 постраждалих у двох районах міста. Серед них 3 - діти. Про це інформує очільник Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов, передає УНН.

Уже відомо про 20 постраждалих, серед них 3 – діти. У Шевченківському районі – 12 постраждалих. У Слобідському – 8 постраждалих. - йдеться у повідомленні.

"Медики надають необхідну допомогу. Рятувальні роботи тривають", - додав чиновник.

Нагадаємо

Вранці 7 липня російські війська атакували Харків ударними дронами, спричинивши пожежу в багатоповерхівці. Пошкоджено цивільні обʼєкти, будівлю дитячого садочка.