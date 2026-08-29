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Число погибших после удара рф с детонацией в Киевской области возросло до 37

Киев • УНН

 • 10726 просмотра

В Киевской области число жертв вражеского удара и последующей детонации возросло до 37. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

Число погибших после удара рф с детонацией в Киевской области возросло до 37

В Киевской области резко возросло число жертв вражеского удара в Бучанском районе, где после атаки рф произошла детонация, сообщил в субботу глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.

К сожалению, число погибших в Бучанском районе выросло до 37. Страшная и невосполнимая утрата. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Работа на месте продолжается. Спасатели и все соответствующие службы продолжают работать на месте трагедии

- написал Ткаченко.

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Юлия Шрамко

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