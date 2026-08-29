Число погибших после удара рф с детонацией в Киевской области возросло до 37

В Киевской области резко возросло число жертв вражеского удара в Бучанском районе, где после атаки рф произошла детонация, сообщил в субботу глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.

К сожалению, число погибших в Бучанском районе выросло до 37. Страшная и невосполнимая утрата. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Работа на месте продолжается. Спасатели и все соответствующие службы продолжают работать на месте трагедии - написал Ткаченко.

"Боеприпасов рядом с жилыми домами быть не может, будут выводы" - Зеленский отреагировал на удар рф по Киевской области и детонацию и показал видео