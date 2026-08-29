Кількість загиблих після удару рф з детонацією на Київщині зросла до 37

У Київській області різко підскочила кількість жертв ворожого удару у Бучанському районі, де після атаки рф послідувала детонація, повідомив у суботу голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах, пише УНН.

На жаль, кількість загиблих у Бучанському районі зросла до 37.Страшна і непоправна втрата. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Робота на локації триває. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місці трагедії - написав Ткаченко.

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