Кількість загиблих після удару рф з детонацією на Київщині зросла до 37
Київ • УНН
На Київщині кількість жертв ворожого удару та подальшої детонації зросла до 37. Рятувальні роботи на місці трагедії тривають.
У Київській області різко підскочила кількість жертв ворожого удару у Бучанському районі, де після атаки рф послідувала детонація, повідомив у суботу голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах, пише УНН.
На жаль, кількість загиблих у Бучанському районі зросла до 37.Страшна і непоправна втрата. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Робота на локації триває. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місці трагедії
"Боєприпасів поруч із будинками бути не може, будуть висновки" - Зеленський відреагував на удар рф на Київщині і детонацію та показав відео29.08.26, 11:59 • 20970 переглядiв