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Кількість загиблих після удару рф з детонацією на Київщині зросла до 37

Київ • УНН

 • 7460 перегляди

На Київщині кількість жертв ворожого удару та подальшої детонації зросла до 37. Рятувальні роботи на місці трагедії тривають.

Кількість загиблих після удару рф з детонацією на Київщині зросла до 37

У Київській області різко підскочила кількість жертв ворожого удару у Бучанському районі, де після атаки рф послідувала детонація, повідомив у суботу голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах, пише УНН.

На жаль, кількість загиблих у Бучанському районі зросла до 37.Страшна і непоправна втрата. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Робота на локації триває. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місці трагедії

- написав Ткаченко.

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Юлія Шрамко

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