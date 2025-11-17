Число нотариусов в Украине сократилось на 11% после полномасштабного вторжения - исследование
Киев • УНН
После 24 февраля 2022 года количество нотариусов в Украине уменьшилось на 11%, по данным Минюста. Сейчас действует 5 823 нотариуса, каждый пятый из которых работает в Киеве.
По данным Министерства юстиции, в Украине после начала российского полномасштабного вторжения в феврале 2022 года стало на 11% меньше нотариусов, чем было до начала агрессии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OpenDataBot.
Детали
5 823 действующих нотариуса сейчас насчитывает Реестр нотариусов. В то же время 63 действующих нотариуса работают уже более 29 лет - с 1996 года.
Каждый пятый нотариус работает в Киеве (1 282 специалиста). Далее идут Днепропетровщина (447), Львовщина (446), Одесщина (415) и Харьковщина (399).
Тем временем в Черкасской области один нотариус, в среднем, обрабатывает 1 287 бланков в год. Но абсолютный рекорд у нотариуса из Львовщины: 24 606 бланков за год. Это примерно 78 в день - если без выходных.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что украинцы смогут воспользоваться услугами е-Нотариат в приложении "Дія" уже в 2026 году.