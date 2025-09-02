Перші послуги для громадян у застосунку е-Нотаріат стануть доступні у 2026 році - Мінцифри

У застосунку "Дія" розпочинається тестування системи е-Нотаріат. Перші послуги для громадян стануть доступні у наступному році, пише УНН з посиланням на Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Розпочинаємо тестування системи е-Нотаріат. Від завтра всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою. А перші послуги для громадян будуть доступні вже у 2026 році

За його словами, електронний нотаріат це єдина цифрова платформа, яка робить нотаріат сучасним та ефективним сервісом. Запровадження цієї екосистеми дає можливість Україні увійти в історію державних цифрових послуг.

Нотаріальні послуги - одні з найбільш консервативних та зарегульованих у будь-якій країні, навіть коли йдеться про цифрових лідерів. е-Нотаріат - це черговий сигнал для всього світу, що Україна серед лідерів цифровізації