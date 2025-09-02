Перші послуги для громадян у застосунку е-Нотаріат стануть доступні у 2026 році - Мінцифри
Київ • УНН
В застосунку "Дія" розпочато тестування системи е-Нотаріат, що дозволить нотаріусам працювати з новою електронною екосистемою. Перші нотаріальні послуги для громадян стануть доступні у 2026 році.
У застосунку "Дія" розпочинається тестування системи е-Нотаріат. Перші послуги для громадян стануть доступні у наступному році, пише УНН з посиланням на Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Деталі
Розпочинаємо тестування системи е-Нотаріат. Від завтра всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою. А перші послуги для громадян будуть доступні вже у 2026 році
За його словами, електронний нотаріат це єдина цифрова платформа, яка робить нотаріат сучасним та ефективним сервісом. Запровадження цієї екосистеми дає можливість Україні увійти в історію державних цифрових послуг.
Нотаріальні послуги - одні з найбільш консервативних та зарегульованих у будь-якій країні, навіть коли йдеться про цифрових лідерів. е-Нотаріат - це черговий сигнал для всього світу, що Україна серед лідерів цифровізації
Ключові принципами е-Нотаріату, за словами міністра, є прозорість і довіра, які захищені надійністю технологій.
Ми обʼєднали всі нотаріальні реєстри в одну захищену екосистему, щоб громадяни отримали простий, прозорий та безпечний доступ до нотаріальних дій
Для нотаріусів Федоров вказав на наступні переваги даної розробки:
- систематизація рутинних процесів;
- єдине робоче місце;
- миттєвий доступ до даних.
Система нового покоління забезпечить:
- єдиний і зручний інтерфейс для всіх реєстрів;
- безпеку документів з QR-кодом для миттєвої
перевірки;
- швидкий обмін даними між реєстрами і базами;
- реєстрацію кожної нотаріальної дії;
- автоматизацію перенесення даних по ключових
реєстрах.
Доповнення
Уряд України анонсував нові цифрові сервіси "Дія.Офіс" та "ЦНАП 2.0", що мають на меті знизити корупцію та підвищити довіру до державних послуг. Ці інструменти забезпечать ефективність та контроль, а також спростять взаємодію громадян з державними установами.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що понад 1000 українців скористалися послугою заміни техпаспорта у "Дії" за тиждень. Сервіс дозволяє швидко та зручно замінити документ без черг, обравши доставку "Укрпоштою".