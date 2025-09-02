Перші послуги для громадян у застосунку е-Нотаріат стануть доступні у 2026 році - Мінцифри

$41.370.05
Ексклюзив
08:46 • 1346 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 3754 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
07:02 • 10683 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному
Ексклюзив
06:00 • 20005 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 15258 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 34472 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 44214 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 61167 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 48987 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 192288 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 150878 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 150585 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 137927 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 135084 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 127990 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
08:46 • 1328 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
06:00 • 19976 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 61150 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Олена Сосєдка
Потап
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Китай
Європа
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto
TikTok
Spotify
The Guardian
COVID-19
Tesla Cybertruck

Перші послуги для громадян у застосунку е-Нотаріат стануть доступні у 2026 році - Мінцифри

Київ • УНН

 • 60 перегляди

В застосунку "Дія" розпочато тестування системи е-Нотаріат, що дозволить нотаріусам працювати з новою електронною екосистемою. Перші нотаріальні послуги для громадян стануть доступні у 2026 році.

Перші послуги для громадян у застосунку е-Нотаріат стануть доступні у 2026 році - Мінцифри

У застосунку "Дія" розпочинається тестування системи е-Нотаріат. Перші послуги для громадян стануть доступні у наступному році, пише УНН з посиланням на Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Деталі

Розпочинаємо тестування системи е-Нотаріат. Від завтра всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою. А перші послуги для громадян будуть доступні вже у 2026 році

- повідомив Федоров.

За його словами, електронний нотаріат це єдина цифрова платформа, яка робить нотаріат сучасним та ефективним сервісом. Запровадження цієї екосистеми дає можливість Україні увійти в історію державних цифрових послуг.

Нотаріальні послуги - одні з найбільш консервативних та зарегульованих у будь-якій країні, навіть коли йдеться про цифрових лідерів. е-Нотаріат - це черговий сигнал для всього світу, що Україна серед лідерів цифровізації

- зазначив Михайло Федоров.

Ключові принципами е-Нотаріату, за словами міністра, є прозорість і довіра, які захищені надійністю технологій.

Ми обʼєднали всі нотаріальні реєстри в одну захищену екосистему, щоб громадяни отримали простий, прозорий та безпечний доступ до нотаріальних дій

- додав міністр.

Для нотаріусів Федоров вказав на наступні переваги даної розробки:

  • систематизація рутинних процесів;
    • єдине робоче місце;
      • миттєвий доступ до даних.

        Система нового покоління забезпечить:

        • єдиний і зручний інтерфейс для всіх реєстрів;
          • безпеку документів з QR-кодом для миттєвої перевірки;
            • швидкий обмін даними між реєстрами і базами;
              • реєстрацію кожної нотаріальної дії;
                • автоматизацію перенесення даних по ключових реєстрах.

                  Доповнення

                  Уряд України анонсував нові цифрові сервіси "Дія.Офіс" та "ЦНАП 2.0", що мають на меті знизити корупцію та підвищити довіру до державних послуг. Ці інструменти забезпечать ефективність та контроль, а також спростять взаємодію громадян з державними установами.

                  Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що понад 1000 українців скористалися послугою заміни техпаспорта у "Дії" за тиждень. Сервіс дозволяє швидко та зручно замінити документ без черг, обравши доставку "Укрпоштою".

                  Павло Зінченко

                  АнонсиСуспільствоТехнології
                  Михайло Федоров
                  Укрпошта
                  Україна