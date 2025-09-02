Первые услуги для граждан в приложении е-Нотариат станут доступны в 2026 году - Минцифры

В приложении "Дія" начинается тестирование системы е-Нотариат. Первые услуги для граждан станут доступны в следующем году, пишет УНН со ссылкой на Министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Начинаем тестирование системы е-Нотариат. С завтрашнего дня все нотариусы могут присоединиться и начать работу с новой современной электронной экосистемой. А первые услуги для граждан будут доступны уже в 2026 году

По его словам, электронный нотариат это единая цифровая платформа, которая делает нотариат современным и эффективным сервисом. Внедрение этой экосистемы дает возможность Украине войти в историю государственных цифровых услуг.

Нотариальные услуги - одни из самых консервативных и зарегулированных в любой стране, даже когда речь идет о цифровых лидерах. е-Нотариат - это очередной сигнал для всего мира, что Украина среди лидеров цифровизации