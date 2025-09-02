Первые услуги для граждан в приложении е-Нотариат станут доступны в 2026 году - Минцифры
Киев • УНН
В приложении "Дія" начато тестирование системы е-Нотариат, которая позволит нотариусам работать с новой электронной экосистемой. Первые нотариальные услуги для граждан станут доступны в 2026 году.
В приложении "Дія" начинается тестирование системы е-Нотариат. Первые услуги для граждан станут доступны в следующем году, пишет УНН со ссылкой на Министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Детали
Начинаем тестирование системы е-Нотариат. С завтрашнего дня все нотариусы могут присоединиться и начать работу с новой современной электронной экосистемой. А первые услуги для граждан будут доступны уже в 2026 году
По его словам, электронный нотариат это единая цифровая платформа, которая делает нотариат современным и эффективным сервисом. Внедрение этой экосистемы дает возможность Украине войти в историю государственных цифровых услуг.
Нотариальные услуги - одни из самых консервативных и зарегулированных в любой стране, даже когда речь идет о цифровых лидерах. е-Нотариат - это очередной сигнал для всего мира, что Украина среди лидеров цифровизации
Ключевыми принципами е-Нотариата, по словам министра, являются прозрачность и доверие, которые защищены надежностью технологий.
Мы объединили все нотариальные реестры в одну защищенную экосистему, чтобы граждане получили простой, прозрачный и безопасный доступ к нотариальным действиям
Для нотариусов Федоров указал на следующие преимущества данной разработки:
- систематизация рутинных процессов;
- единое рабочее место;
- мгновенный доступ к данным.
Система нового поколения обеспечит:
- единый и удобный интерфейс для всех реестров;
- безопасность документов с QR-кодом для мгновенной
проверки;
- быстрый обмен данными между реестрами и базами;
- регистрацию каждого нотариального действия;
- автоматизацию переноса данных по ключевым
реестрам.
Дополнение
Правительство Украины анонсировало новые цифровые сервисы "Дія.Офіс" и "ЦНАП 2.0", которые имеют целью снизить коррупцию и повысить доверие к государственным услугам. Эти инструменты обеспечат эффективность и контроль, а также упростят взаимодействие граждан с государственными учреждениями.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что более 1000 украинцев воспользовались услугой замены техпаспорта в "Дії" за неделю. Сервис позволяет быстро и удобно заменить документ без очередей, выбрав доставку "Укрпочтой".