Первые услуги для граждан в приложении е-Нотариат станут доступны в 2026 году - Минцифры

Киев • УНН

 • 112 просмотра

В приложении "Дія" начато тестирование системы е-Нотариат, которая позволит нотариусам работать с новой электронной экосистемой. Первые нотариальные услуги для граждан станут доступны в 2026 году.

Первые услуги для граждан в приложении е-Нотариат станут доступны в 2026 году - Минцифры

В приложении "Дія" начинается тестирование системы е-Нотариат. Первые услуги для граждан станут доступны в следующем году, пишет УНН со ссылкой на Министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Детали

Начинаем тестирование системы е-Нотариат. С завтрашнего дня все нотариусы могут присоединиться и начать работу с новой современной электронной экосистемой. А первые услуги для граждан будут доступны уже в 2026 году

- сообщил Федоров.

По его словам, электронный нотариат это единая цифровая платформа, которая делает нотариат современным и эффективным сервисом. Внедрение этой экосистемы дает возможность Украине войти в историю государственных цифровых услуг.

Нотариальные услуги - одни из самых консервативных и зарегулированных в любой стране, даже когда речь идет о цифровых лидерах. е-Нотариат - это очередной сигнал для всего мира, что Украина среди лидеров цифровизации

- отметил Михаил Федоров.

Ключевыми принципами е-Нотариата, по словам министра, являются прозрачность и доверие, которые защищены надежностью технологий.

Мы объединили все нотариальные реестры в одну защищенную экосистему, чтобы граждане получили простой, прозрачный и безопасный доступ к нотариальным действиям

- добавил министр.

Для нотариусов Федоров указал на следующие преимущества данной разработки:

  • систематизация рутинных процессов;
    • единое рабочее место;
      • мгновенный доступ к данным.

        Система нового поколения обеспечит:

        • единый и удобный интерфейс для всех реестров;
          • безопасность документов с QR-кодом для мгновенной проверки;
            • быстрый обмен данными между реестрами и базами;
              • регистрацию каждого нотариального действия;
                • автоматизацию переноса данных по ключевым реестрам.

                  Дополнение

                  Правительство Украины анонсировало новые цифровые сервисы "Дія.Офіс" и "ЦНАП 2.0", которые имеют целью снизить коррупцию и повысить доверие к государственным услугам. Эти инструменты обеспечат эффективность и контроль, а также упростят взаимодействие граждан с государственными учреждениями.

                  Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что более 1000 украинцев воспользовались услугой замены техпаспорта в "Дії" за неделю. Сервис позволяет быстро и удобно заменить документ без очередей, выбрав доставку "Укрпочтой".

                  Павел Зинченко

                  АнонсыОбществоТехнологии
                  Михаил Федоров
                  Укрпочта
                  Украина