Кількість нотаріусів в Україні скоротилася на 11% після повномасштабного вторгнення - дослідження
Київ • УНН
Після 24 лютого 2022 року кількість нотаріусів в Україні зменшилася на 11%, за даними Мін'юсту. Наразі діє 5 823 нотаріуси, кожен п'ятий з яких працює в Києві.
За даними Міністерства юстиції, в Україні після початку російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року стало на 11% менше нотаріусів, ніж було до початку агресії. Про це повідомляє УНН з посиланням на OpenDataBot.
Деталі
5 823 чинні нотаріуси наразі налічує Реєстр нотаріусів. Водночас 63 чинні нотаріуси працюють вже понад 29 років - з 1996 року.
Кожен п’ятий нотаріус працює в Києві (1 282 спеціалісти). Далі йдуть Дніпропетровщина (447), Львівщина (446), Одещина (415) та Харківщина (399).
Тим часом у Черкаській області один нотаріус, у середньому, обробляє 1 287 бланків на рік. Але абсолютний рекорд у нотаріуса зі Львівщини: 24 606 бланків за рік. Це приблизно 78 на день - якщо без вихідних.
Нагадаємо
