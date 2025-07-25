Чиновники, медики, администраторы Telegram-каналов и таксист: задержаны 14 организаторов схем уклонения от мобилизации по всей Украине

Правоохранители задержали 14 организаторов схемы уклонения от мобилизации в Киеве, Киевской, Закарпатской, Полтавской и Черкасской областях. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила СБУ, передает УНН.

Детали

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации и задержали 14 организаторов сделок в разных регионах Украины. Среди фигурантов – администраторы Телеграм-каналов и должностные лица госучреждений - говорится в сообщении.

Среди фигурантов - чиновники, медики, работники военкоматов, администраторы Telegram-каналов и даже таксист, которые за деньги помогали военнообязанным уклоняться от службы или незаконно пересекать границу.

Так, Служба безопасности отметила, что в Киеве разоблачена чиновница из Украинского научно-практического центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения, которая "торговала фиктивными справками для оформления инвалидности".

К своей деятельности она, как указано, "привлекла шестерых врачей, которые организовывали военнообязанным фейковое стационарное "лечение" для оформления истории болезни".

Правоохранители задержали чиновницу Минздрава "на горячем", когда она получала новый транш взятки за поддельные документы - сообщили в СБУ.

Кроме того, по указанной информации, на Киевщине разоблачены пятеро администраторов Телеграм-каналов, которые "подсвечивали" локации мобильных групп ТЦК и правоохранителей.

Также был задержан водитель такси, который на своей странице в тиктоке призывал "обходить маршруты движения представителей военкоматов", координаты которых "сливал" в соцсеть.

На Закарпатье задержаны трое местных жителей – водитель местной пекарни, его сожительница и напарник, которые брали уклонистов в хлебовозки под видом экспедиторов и перевозили к западной границе. Затем "пассажиры" пытались пересечь админграницу вплавь через реку Тиса. Также в Берегово разоблачена работница местной АЗС, которая во время рабочей смены дополнительно "зарабатывала" на том, что "подсказывала" военнообязанным как сбежать за границу вне пунктов пропуска - добавила СБУ.

В Полтавской области также разоблачены двое работников военкомата, которые зарабатывали на уклонистах. За деньги они обещали работникам местной агрофирмы вычеркивать их из списков, чтобы те не попали под мобилизацию.

На Черкасщине киберспециалисты СБУ разоблачили 30-летнего администратора Телеграм-канала, который "зашифрованными" терминами призывал военнообязанных обходить патрули правоохранителей и ТЦК.

По разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: препятствование законной деятельности ВСУ и препятствование законной деятельности ВСУ по предварительному сговору группой лиц, незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом - сообщили в сообщении.

Как указали в СБУ, злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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