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Посадовці, медики, адміністратори Telegram-каналів та таксист: затримано 14 організаторів схем ухилення від мобілізації по всій Україні

Київ • УНН

 • 1612 перегляди

Правоохоронці затримали 14 організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. Серед них - чиновники, медики, працівники військкоматів, адміністратори Telegram-каналів та таксист, яким загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Посадовці, медики, адміністратори Telegram-каналів та таксист: затримано 14 організаторів схем ухилення від мобілізації по всій Україні

Правоохоронці затримали 14 організаторів схеми ухилення від мобілізації у Києві, на Київщині, Закарпатті, Полтавщині та Черкащині. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила СБУ, передає УНН.

Деталі

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали 14-х організаторів оборудок у різних регіонах України. Серед фігурантів – адміністратори Телеграм-каналів та посадовці держустанов

- йдеться в дописі.

Серед фігурантів - чиновники, медики, працівники військкоматів, адміністратори Telegram-каналів і навіть таксист, які за гроші допомагали військовозобов’язаним ухилятися від служби або незаконно перетинати кордон.

Так Служба безпеки зазначила, що у Києві викрито чиновницю з Українського науково-практичного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я, яка "торгувала фіктивними довідками для оформлення інвалідності".

До своєї діяльності вона, як вказано, "залучила шістьох лікарів, які організовували військовозобов'язаним фейкове стаціонарне "лікування" для оформлення історії хвороби".

Правоохоронці затримали посадовицю МОЗ "на гарячому", коли вона отримувала новий транш хабаря за підроблені документи

- повідомили в СБУ.

Крім того, за вказаною інформацією, на Київщині викрито п’ятьох адміністраторів Телеграм-каналів, які "підсвічували" локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців.

Також було затримано водія таксі, який на своїй сторінці у тіктоку закликав "оминати маршрути руху представників військкоматів", координати яких "зливав" у соцмережу.

На Закарпатті затримано трьох місцевих мешканців – водія місцевої пекарні, його співмешканку та напарника, які брали ухилянтів у хлібовозки під виглядом експедиторів і перевозили до західного кордону. Потім "пасажири" намагалися перетнути адмінмежу вплав через річку Тиса. Також у Береговому викрито працівницю місцевої АЗС, яка під час робочої зміни додатково "заробляла" на тому, що "підказувала" військовозобов’язаним як втекти за кордон поза пунктами пропуску

- додала СБУ.

У Полтавській області також викрито двох працівників військкомату, які заробляли на ухилянтах. За гроші вони обіцяли працівникам місцевої агрофірми викреслювати їх зі списків, щоб ті не потрапили під мобілізацію.

На Черкащині кіберфахівці СБУ викрили 30-річного адміністратора Телеграм-каналу, який "зашифрованими" термінами закликав військовозобов’язаних обходити патрулі правоохоронців і ТЦК.

За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання законній діяльності ЗСУ та перешкоджання законній діяльності ЗСУ за попередньою змовою групою осіб, незаконне переправлення осіб через державний кордон України, прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою

- повідомили у дописі.

Як вказали в СБУ, зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Правоохоронці викрили "бізнес" з переправлення людей до Угорщини за $800019.07.25, 23:52 • 5022 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Національна поліція України
Черкаська область
Полтавська область
Закарпатська область
Служба безпеки України
Україна
Київ
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