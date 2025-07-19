Правоохоронці викрили "бізнес" з переправлення людей до Угорщини за $8000

На Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків через кордон до Угорщини. Організатором виявився 28-річний мешканець Чопа, який шукав клієнтів у соцмережах і за 8 тисяч доларів проводив їх до кордону. Затримано як одного з "ухилянтів", так і самого організатора. Про це інформує Державна прикордонна служба України (ДПСУ), передає УНН.

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Оперативні співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по Чопському прикордонному загону викрили канал незаконного переправлення порушників через державний кордон України.

Його організував 28-річний мешканець міста Чоп, доправляючи охочих покинути країну до Угорщини. Клієнтів шукав у соцмережах і серед знайомих. Згодом їх доставляли в прикордоння, а далі – пішки, за інструкціями. Такі послуги було оцінено в $8000 з кожного - повідомляє ДПСУ.

Під час спроби перетину біля села Тисаашвань затримали одного з порушників. Пізніше, в Чопі – самого організатора.

Йому вже повідомили про підозру за ст. 332 ККУ. Справу розслідують.

Нагадаємо

Прикордонники затримали шістьох осіб з Запорізької та Тернопільської областей, які намагались незаконно перетнути українсько-угорський кордон. Кожен порушник мав заплатити перевізникам 120 тисяч гривень за "послуги" дистанційного переправлення.

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