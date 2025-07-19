Правоохранители разоблачили «бизнес» по переправке людей в Венгрию за $8000

На Закарпатье правоохранители разоблачили схему незаконной переправки мужчин через границу в Венгрию. Организатором оказался 28-летний житель Чопа, который искал клиентов в соцсетях и за 8 тысяч долларов проводил их к границе. Задержан как один из "уклонистов", так и сам организатор. Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), передает УНН.

Детали

Оперативные сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности по Чопскому пограничному отряду разоблачили канал незаконной переправки нарушителей через государственную границу Украины.

Его организовал 28-летний житель города Чоп, доставляя желающих покинуть страну в Венгрию. Клиентов искал в соцсетях и среди знакомых. Впоследствии их доставляли в приграничье, а дальше – пешком, по инструкциям. Такие услуги были оценены в $8000 с каждого - сообщает ГПСУ.

При попытке пересечения возле села Тисаашвань задержали одного из нарушителей. Позже, в Чопе – самого организатора.

Ему уже сообщили о подозрении по ст. 332 УКУ. Дело расследуется.

Напомним

Пограничники задержали шестерых человек из Запорожской и Тернопольской областей, которые пытались незаконно пересечь украинско-венгерскую границу. Каждый нарушитель должен был заплатить перевозчикам 120 тысяч гривен за "услуги" дистанционной переправки.

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